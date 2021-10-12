Kahramanmaraş’ta orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

İHA

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Kaledibi mevkiindeki kırsal alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 5 arasöz, 2 su tankı, 1 greyder ve 30 personelle müdahale edildi. Kontrol altına alındıktan sonra söndürülen bölgede, 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonunda 2 ...
İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler başladı
YEREL HABERLER İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler başladı
Kahramanmaraşlı kadınların "kış ekmeği" hazırlığı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı kadınların "kış ekmeği" hazırlığı
Maraş biberinin sofralara yolculuğu Tarlada toplanıp kurutulan tescilli biberler kentte kurulu yaklaşık 50 tesiste işleniyor Bu yıl 30 bin ton Maraş biberi üreten çiftçiler, rekolteden ve kaliteden memnun
YEREL HABERLER Maraş biberinin sofralara yolculuğu Tarlada toplanıp ...
Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası
YEREL HABERLER Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası
Aksu TV’de yeni yayın dönemi
YEREL HABERLER Aksu TV’de yeni yayın dönemi
"Yunus'un Söylediği" resim sergisi Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Yunus Emre'nin 30 beytiyle oluşturulan resim sergisi açıldı Başkan Güngör: "Yunus Emre, gönül ve barış insanıydı"
YEREL HABERLER "Yunus'un Söylediği" resim sergisi Yedi Güzel Adam ...
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü
Kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı
Kahramanmaraş'ta öğrencilere hediye sürprizi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrencilere hediye sürprizi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 tutuklama
Sezai Karakoç’a Kahramanmaraş'tan fahri hemşehrilik beratı Karakoç: “Kahramanmaraş her an benimledir”
YEREL HABERLER Sezai Karakoç’a Kahramanmaraş'tan fahri hemşehrilik ...
Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu Dulkadiroğlu’nda, Maraş Araştırma Konağı, Mutfak Müzesi Konağı, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi Konağı ve Bahtiyar Yokuşu’nda yer alan irili ufaklı 17 konak yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunuldu Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: "Eski mahallelerimiz tekrar şaşalı günlerine kavuştu"
YEREL HABERLER Tarihi konaklar ilçenin simgesi ...
Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.