Taşımalı sistemdeki 3 bin öğrencinin yemeği bu mutfaktan çıkıyor Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemeklerin üretildiği bir fabrikaya dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşımalı sistemdeki 3 bin öğrencinin yemeği bu mutfaktan çıkıyor Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemeklerin üretildiği bir fabrikaya dönüştü

İHA

Taşımalı sistemdeki 3 bin öğrencinin yemeği bu mutfaktan çıkıyor Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemeklerin üretildiği bir fabrikaya dönüştü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan mutfakta, taşımalı sistemle eğitim gören 3 bin öğrenciye haftanın 5 günü 3 çeşit yemek pişiriliyor.
Okul, Yiyecek İçecek Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin de üretime katıldıkları süre boyunca ücret alabilecekleri mutfağın açılmasıyla birlikte usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemeklerin üretildiği bir fabrikaya dönüştü.
Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde modern ve hijyen şartlarının en üst seviyede tutulduğu mutfak, ilçedeki taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yemek üretimine başladı. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz’ın büyük çabasıyla açılan mutfakla bölgede bir ilke imza atılmış oldu. Çoğunluğu usta aşçılardan oluşan 11 personelin ve 1 de diyetisyenin görev yaptığı mutfakta, kalite ve hijyenden ödün verilmeden her gün üç çeşitten oluşan 3 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Soğuk hava deposundan fırınına ve diğer teknik aksama kadar her şeyin düşünüldüğü mutfakla birlikte adeta fabrikaya dönen okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, meslek hayatına da hazırlanıyor. Mutfakta usta aşçılarla birlikte uygulamalı eğitim gören öğrenciler, hem beceri kazanacaklar hem de kazanç elde edebilecekler. Böylece, eğitimlerinin sonunda sektörün talep ettiği kalifiye personel profiline ulaşmış olacaklar. Mutfakta pişen yemekler için ise thermobox sistemi kullanılıyor. Belirli program dahilinde, öğrencilerin beslenme düzeyleri göz önünde bulundurularak pişirilen yemekler, thermobox sistemi sayesinde sağlıklı, daha güvenli ve daha sıcak bir şekilde öğrencilere ulaştırılıyor.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, taşımalı eğitim alan öğrencilerin kaliteli ve sağlıklı yemeğe yine devletin bir kurumunun eliyle ulaşmasının hedeflendiği mutfak projesini yerinde görmek amacıyla Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Kaymakam Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Şube Müdürü Mehmet Yılmaz’la birlikte mutfağı dolaşarak okul müdürü Faruk Doğan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Demir, okul bünyesinde faaliyete geçen mutfağı örnek bir çalışma olarak gördüklerini söyledi.
Çalışmayla ilçedeki taşımalı eğitim öğrencilerinin yemek ihtiyacının karşılandığını ifade eden Kaymakam Demir, mutfaktaki hijyen ve diğer sağlık kriterlerinin de en üst seviyede tutulduğunu görmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Mutfaktaki yemek üretiminin, her aşamasında ciddi şekilde kontrolden geçtiğine vurgu yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “34 merkezimizdeki yaklaşık 3 bin öğrencimize haftada 5 gün üç çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor” dedi.
Gıda üretiminin özellikle de çocuklar söz konusu olduğunda büyük bir organizasyon ve sorumluluk gerektiğine işaret eden Kaymakam Demir, okul müdürü Faruk Doğan’a da bu yöndeki hassasiyeti teşekkür etti.
Kaymakam Demir, “Okulumuzda hummalı bir çalışma var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkıları ve okul müdürümüz Faruk Doğan’ın tecrübesi ve gayreti ile güzel çalışmalara imza atılıyor. Biz de bunları görmekten dolayı memnun oluyoruz. Yemekhanemiz çok örnek bir çalışma. Sayın müdürümüz yoğun emek gerektirecek ve parmakla gösterilecek bir projeye imza atmış. Sayın müdürümüzü tebrik ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de bu anlamda kutluyorum. Okulumuz her anlamda ayağa kalkan örnek okullarımızdan bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mutfakta pişen yemeklerle ilgili de usta aşçılardan bilgi aldıktan sonra okuldaki dış cephe ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta hırsızlığa 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hırsızlığa 2 tutuklama
Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonunda 2 ...
Kahramanmaraş’ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta orman yangını
İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler başladı
YEREL HABERLER İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler başladı
Kahramanmaraşlı kadınların "kış ekmeği" hazırlığı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı kadınların "kış ekmeği" hazırlığı
Maraş biberinin sofralara yolculuğu Tarlada toplanıp kurutulan tescilli biberler kentte kurulu yaklaşık 50 tesiste işleniyor Bu yıl 30 bin ton Maraş biberi üreten çiftçiler, rekolteden ve kaliteden memnun
YEREL HABERLER Maraş biberinin sofralara yolculuğu Tarlada toplanıp ...
Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası
YEREL HABERLER Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası
Aksu TV’de yeni yayın dönemi
YEREL HABERLER Aksu TV’de yeni yayın dönemi
"Yunus'un Söylediği" resim sergisi Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Yunus Emre'nin 30 beytiyle oluşturulan resim sergisi açıldı Başkan Güngör: "Yunus Emre, gönül ve barış insanıydı"
YEREL HABERLER "Yunus'un Söylediği" resim sergisi Yedi Güzel Adam ...
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü
Kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı
Kahramanmaraş'ta öğrencilere hediye sürprizi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrencilere hediye sürprizi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.