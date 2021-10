Taşımalı sistemdeki 3 bin öğrencinin yemeği bu mutfaktan çıkıyor Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemeklerin üretildiği bir fabrikaya dönüştü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan mutfakta, taşımalı sistemle eğitim gören 3 bin öğrenciye haftanın 5 günü 3 çeşit yemek pişiriliyor.

Okul, Yiyecek İçecek Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin de üretime katıldıkları süre boyunca ücret alabilecekleri mutfağın açılmasıyla birlikte usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemeklerin üretildiği bir fabrikaya dönüştü.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde modern ve hijyen şartlarının en üst seviyede tutulduğu mutfak, ilçedeki taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yemek üretimine başladı. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz’ın büyük çabasıyla açılan mutfakla bölgede bir ilke imza atılmış oldu. Çoğunluğu usta aşçılardan oluşan 11 personelin ve 1 de diyetisyenin görev yaptığı mutfakta, kalite ve hijyenden ödün verilmeden her gün üç çeşitten oluşan 3 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Soğuk hava deposundan fırınına ve diğer teknik aksama kadar her şeyin düşünüldüğü mutfakla birlikte adeta fabrikaya dönen okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, meslek hayatına da hazırlanıyor. Mutfakta usta aşçılarla birlikte uygulamalı eğitim gören öğrenciler, hem beceri kazanacaklar hem de kazanç elde edebilecekler. Böylece, eğitimlerinin sonunda sektörün talep ettiği kalifiye personel profiline ulaşmış olacaklar. Mutfakta pişen yemekler için ise thermobox sistemi kullanılıyor. Belirli program dahilinde, öğrencilerin beslenme düzeyleri göz önünde bulundurularak pişirilen yemekler, thermobox sistemi sayesinde sağlıklı, daha güvenli ve daha sıcak bir şekilde öğrencilere ulaştırılıyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, taşımalı eğitim alan öğrencilerin kaliteli ve sağlıklı yemeğe yine devletin bir kurumunun eliyle ulaşmasının hedeflendiği mutfak projesini yerinde görmek amacıyla Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Şube Müdürü Mehmet Yılmaz’la birlikte mutfağı dolaşarak okul müdürü Faruk Doğan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demir, okul bünyesinde faaliyete geçen mutfağı örnek bir çalışma olarak gördüklerini söyledi.

Çalışmayla ilçedeki taşımalı eğitim öğrencilerinin yemek ihtiyacının karşılandığını ifade eden Kaymakam Demir, mutfaktaki hijyen ve diğer sağlık kriterlerinin de en üst seviyede tutulduğunu görmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mutfaktaki yemek üretiminin, her aşamasında ciddi şekilde kontrolden geçtiğine vurgu yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “34 merkezimizdeki yaklaşık 3 bin öğrencimize haftada 5 gün üç çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor” dedi.

Gıda üretiminin özellikle de çocuklar söz konusu olduğunda büyük bir organizasyon ve sorumluluk gerektiğine işaret eden Kaymakam Demir, okul müdürü Faruk Doğan’a da bu yöndeki hassasiyeti teşekkür etti.

Kaymakam Demir, “Okulumuzda hummalı bir çalışma var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkıları ve okul müdürümüz Faruk Doğan’ın tecrübesi ve gayreti ile güzel çalışmalara imza atılıyor. Biz de bunları görmekten dolayı memnun oluyoruz. Yemekhanemiz çok örnek bir çalışma. Sayın müdürümüz yoğun emek gerektirecek ve parmakla gösterilecek bir projeye imza atmış. Sayın müdürümüzü tebrik ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de bu anlamda kutluyorum. Okulumuz her anlamda ayağa kalkan örnek okullarımızdan bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mutfakta pişen yemeklerle ilgili de usta aşçılardan bilgi aldıktan sonra okuldaki dış cephe ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

