Tuzakla keklik yakalayan kaçak avcıya 3 bin 500 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ava kapalı olan bölgede tuzakla yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 3 bin 500 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, 20202021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı doğrultusunda ava kapatılan Şardağı Devlet Avlağı Belan geçidi civarındaki bir şahsın; tuzakla yasa dışı olarak keklik avladığını belirledi. Şahsın, kaçak avda kullandığı çok sayıda tuzağa el konuldu. İsmi açıklanmayan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.