Tuzakla keklik yakalayan kaçak avcıya 3 bin 500 lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ava kapalı olan bölgede tuzakla yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 3 bin 500 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, 20202021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı doğrultusunda ava kapatılan Şardağı Devlet Avlağı Belan geçidi civarındaki bir şahsın; tuzakla yasa dışı olarak keklik avladığını belirledi. Şahsın, kaçak avda kullandığı çok sayıda tuzağa el konuldu. İsmi açıklanmayan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.