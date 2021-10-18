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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceviz büyüklüğündeki alıçlar görenleri şaşırtıyor

İHA

Ceviz büyüklüğündeki alıçlar görenleri şaşırtıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir çiftçinin doğal olarak yetiştirdiği alıçların büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Ceviz büyüklüğündeki alıçlar, aroması ve lezzeti ile de dikkat çekiyor.
İlçeye bağlı Ovacık Mahallesi’nin Üçkilise mezrasında uzun yıllardır meyve yetiştiriciliği yapan Cafer Yalçın, 3 yıl önce Hatay’ın Belen ilçesinden alıç fidanı temin etti. Yalçın, bahçesine diktiği fidanlarda hiçbir şekilde ilaç ya da gübre kullanmadan ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirmeyi başardı.
Yaklaşık 40 adet aşılı alıç ağacından elde ettiği meyvelerin, yabanilerine göre daha lezzetli ve güzel aromaya sahip olduğunu belirten meyve üreticisi Cafer Yalçın, “Görenler, misket elması sanıyor. Verimden de gayet memnunum” dedi.
Alıcın, insan sağlığı açısından çok önemli bir meyve olduğunu dile getiren Yalçın, bahçesinde de tamamen organik meyve yetiştirdiğini vurguladı.
Bu alıçları yetiştirmeye 3 yıl önce başladığını hatırlatan Yalçın, “1978 yılından beri meyveciyim. Ceviz, kiraz, kayısı başta olmak üzere narenciye hariç hemen hemen tüm meyve cinsleri var bahçemde. Aklına ne gelirse var. Bu alıçların fidanlarını Hatay’ın Belen ilçesinden getirdim ve bahçeme diktim. 3.senesi. Yaklaşık 40 ağaç var. Verim de gayet güzel. Alıçların her biri ortalama 15 gram geliyor” şeklinde konuştu.
‘Ben organikçiyim’ diyen üretici Cafer Yalçın, “Bu meyvede kesinlikle ilaç ve gübre bulamazsınız. Aroması çok farklı bir meyve elde ettim. Görenler aşısından istiyor. Oldukça değişik geliyor vatandaşlara. Her biri ceviz büyüklüğüne ulaşıyor. İlçemizin birçok bölgesinde yetişebilen bir meyve. Bu alıçlar, büyükşehirlerde ilaç niyetine satılıyor. Sağlık için ya da hobi için herkes bahçesinde ya da evinin önünde yetiştirebilir” şeklinde konuştu.
Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen de, Yalçın’ın diğer üreticilere örnek olduğunu kaydederek aşılı alıç yetiştiriciliğinin kentte yaygınlaşmasında katkı sunacağını dile getirdi.

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