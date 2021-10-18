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Hastalıklara kalkan: Paça çorbası Paça, gribal enfeksiyonların yanı sıra eklem ağrılarına da iyi geliyor

İHA

Hastalıklara kalkan: Paça çorbası Paça, gribal enfeksiyonların yanı sıra eklem ağrılarına da iyi geliyor

Kahramanmaraş’ta her mevsim tüketilen paça çorbası, hastalıklara karşı kalkan görevi üstleniyor. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde tüketimi artan paçanın gribal enfeksiyonların yanı sıra eklem ağrılarına da iyi geldiği belirtiliyor.
Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan paça çorbası küçükbaş hayvandan elde ediliyor. Kelle ve ayak paça olarak ayrılan ve hayvanın yağlı yağsız yerlerinden ayrılan et parçaları 67 saat bekletiliyor.
Doldur boşalt yöntemi ile etin üzerindeki koku alındıktan sonra kaynamaya bırakılan paça çorbası, kentin tescilli ürünü sumak ekşisinin akıtı ve Maraş pul biberinin karışımıyla sunuma hazır hale getiriliyor.
Kış mevsiminde koronasavar olarak da adlandırılan paça çorbası, özellikle eklem ağrıları, gribal enfeksiyon hastalıkları, kalp çarpıntısı ve baş dönmesi gibi hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.
Paçacı Remzi Ulaş, paçanın bir kültür haline geldiğini ifade ederek, “Kelle paçanın başkenti Kahramanmaraş’tır ve paça çorbası keçi, kuzu ve koyun gibi küçükbaş hayvanlardan yapılır. Banyolama usulü yani doldur boşalt tekniği ile hazırlanır. Şifa deposu ve kentimizde de bir kültürdür. Korona olmamak için herkese tavsiye ediyorum kelle paça içsin. Sağlık çalışanlarımızı meşgul etmeyin gelin çorba için” dedi.
Remzi Ulaş’ın oğlu Hasan Ulaş ise, yaptıkları paçaların hastalıklara karşı koruduğunu söyledi.
Paçanın hızlı bir şekilde yenmesi gerektiğini ifade eden bir müşteri de, “Lezzetli bir yiyecektir. Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetidir” dedi.
Paçacı Remzi Ulaş, iş yerinde aynı zamanda hayvanların kellelerini sanata dönüştürerek sergiliyor. Ulaş ayrıca, iş yerine gelen ünlü kişilerle çektirdiği fotoğrafları da sergiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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