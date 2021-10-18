2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri başladı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenen törenle başladı. 15 ülkeden şair ve yazarın katılacağı 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş´ın sözünün Türkiye´nin sözü olduğunu düşündük. Çünkü bu topraklardan, Karacaoğlan´lar, Necip Fazıllar, Sezai Karakoçlar, Cahit Zarifoğlu´lar, Erdem Bayazıt´lar, Abdürrahim Karakoç´lar, Mahzuni Şerifler geçti" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Edebiyatın Soylu İtirazı: Nuri Pakdil ve Bahaettin Karakoç anısına film gösteriminin yapıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajı okundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nin ilkini 'Çünkü sözümüz var' teması ile geçen yıl düzenlediklerini, bu yılki temanın 'Çünkü söz iyileştirir' olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Güngör, şöyle devam etti:

"Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri´ni düzenleme fikri ilk ortaya çıktığında, Kahramanmaraş´ın sözünün Türkiye´nin sözü olduğunu düşündük. Çünkü bu topraklardan, Karacaoğlan´lar, Necip Fazıllar, Sezai Karakoçlar, Cahit Zarifoğlu´lar, Erdem Bayazıt´lar, Abdürrahim Karakoç´lar, Mahzuni Şerifler geçti. Ve yine bu topraklar nice güzel adamlara ilham vermeye devam edecek. Kütüphane köşelerinde Cahit Zarifoğlu şiirleri okuyan, Kemal Tahir romanlarının atmosferinde kaybolan, İhsan Fazlıoğlu hocamızın bir cümlesinin altını, bir sırrı taşır gibi çizen, kısacası sözü duymak ve takip etmek isteyen gençlerimiz için sadece aracılık etmek niyetiyle yola çıktık. Şehrimize; hem dünyadan hem de Türkiye´den birbirinden değerli yazarları ve şairleri davet ettik. Şiir, deneme ve öykü yarışmaları düzenledik."

Tören; ilkokul, ortaokul, yetişkin ve yabancı uyruklu kategorilerinde düzenlenen kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup yarışmalarında dereceye giren adaylara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

15 ülkeden şair ve yazarın katılacağı 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, 5 gün sürecek ve yaklaşık 100 etkinlik düzenlenecek. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-10-18 21:53:31



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