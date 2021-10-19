2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı Başkan Güngör: “Kahramanmaraş’ın sözü Türkiye’nin sözüdür”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılacak olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun ile belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edebiyat günleri lansman filmiyle başlayan etkinlik, onur konuğu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. Edebiyatın Soylu İtirazı: Nuri Pakdil ve Bahaettin Karakoç anısına film gösterimiyle devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise açılış konuşmasında, “Geçen yıl başlattığımız Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bu yıl 2.sini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu bizim şehrimize vermiş olduğumuz, “söz”ümüzün ikinci adımı. Geçen yıl ‘çünkü sözümüz var’ teması ile düzenlediğimiz etkinliklerimizi, bu yıl ‘çünkü söz iyileştirir’ teması ile sürdürüyoruz. Muradımız odur ki, söz, gönle girsin, söz, insanı inşa etsin, söz, zaman ve mekânı aşsın, söz, incitmesin, söz, ağulu aşı bal eylesin, söz, haktan ırak eylemesin. Ta ki söz, bizi sahibine kavuştursun. Biz tarihini, gelenek ve göreneğini, gördüklerini söz ve şiir ile aktarabilen bir medeniyetin evlatlarıyız. Dolasıyla sözün insanı nasıl inşa ettiğini ve iyileştirdiğini, hakikatli sözün tarih içinde devam etmesinin neleri değiştirdiğini tarihin akışı içinde görmekteyiz. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ni düzenleme fikri ilk ortaya çıktığında, Kahramanmaraş’ın sözünün Türkiye’nin sözü olduğunu düşündük. Çünkü bu topraklardan, Karacaoğlan’lar, Necip Fazıllar, Sezai Karakoçlar, Cahit Zarifoğlu’lar, Erdem Bayazıt’lar, Abdürrahim Karakoç’lar, Mahzuni Şerifler geçti. Ve yine bu topraklar nice güzel adamlara ilham vermeye devam edecek. Kütüphane köşelerinde Cahit Zarifoğlu şiirleri okuyan, Kemal Tahir romanlarının atmosferinde kaybolan, İhsan Fazlıoğlu hocamızın bir cümlesinin altını, bir sırrı taşır gibi çizen, kısacası sözü duymak ve takip etmek isteyen gençlerimiz için sadece aracılık etmek niyetiyle yola çıktık. Şehrimize; hem dünyadan hem de Türkiye’den birbirinden değerli yazarları ve şairleri davet ettik. Şiir, deneme ve öykü yarışmaları düzenledik” dedi.

2’inci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin ardından Kitap Fuarı ile Türkiye’nin gündeminde yer bulmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Güngör, "En azından bir ay boyunca, edebiyatı ve sanatı taşımak niyetindeyiz. Yaralasa da bazen söz, söz yarasını yine söz kapatır; ‘Çünkü, söz iyileştirir’. Şiir ve Edebiyatın başkentinde bir hafta boyunca 15 ülkeden 100’e yakın şair ve yazarla gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin kültür hayatımıza yeni bir heyecan katmasını diliyorum” dedi.

15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 5 gün boyunca düzenlenecek 100’e yakın etkinliğin açılış programında, 12 farklı yarışmada da ödüller sahibiyle buluştu. İlkokul, ortaokul, yetişkin ve yabancı uyruklu kategorilerinde düzenlenen kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup yarışmalarında dereceye giren adaylara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

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