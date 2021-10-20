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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

İHA

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 şahıs tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli olarak yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen N.P. ve aynı suçtan aranması olan ihraç teğmen K.A.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A.T. ise serbest bırakıldı.

Elbistan ilçesinde ise; Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince cumhuriyet savcılığı ile koordineli yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Z.K. ve aynı suçtan 5’er yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.S. ve N.Y adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahıs da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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