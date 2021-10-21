Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşin ilçesi Tanır Mahallesinde D.A. (44) isimli şahsın evinde kubar esrar maddesi bulundurduğu ihbarı üzerine evde arama yaptı.

Aramada 10,99 gram kubar esrar, 10 gram tütün ile karışık kubar esrar ve 21,51 gram kenevir bitkisi tohumu ile karışık kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili D.A. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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