Şiirin ve edebiyatın nabzı Kahramanmaraş’ta atıyor Kentte düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 100’e yakın etkinlikte Türk edebiyatının ünlü simaları konuk ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiirin ve edebiyatın nabzı Kahramanmaraş’ta atıyor Kentte düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 100’e yakın etkinlikte Türk edebiyatının ünlü simaları konuk ediliyor

İHA

Şiirin ve edebiyatın nabzı Kahramanmaraş’ta atıyor Kentte düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 100’e yakın etkinlikte Türk edebiyatının ünlü simaları konuk ediliyor

Kahramanmaraş’ta ‘2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’, 15 ülkeden yazarşairin katılımıyla başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan etkinliklerde, ilkokul, lise, ortaokul, yetişkin ve yabancı uyruklulara yönelik düzenlenen öykü, deneme, şiir okuma ve yazma yarışmalarının yanı sıra Âşık Mahzuni Şerif’in hatırasına ses yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmalarda 12 farklı kategoride 48 ödül dereceye girenlere verildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği “Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri” bu yıl da edebiyatseverlerle buluşuyor. 22 Ekim’e kadar sürecek edebiyat günlerinde, 15 farklı ülkeden 100’e yakın yazar ve şair konuk ediliyor. Konferans, panel, söyleşi, konser ve tiyatro gibi birbirinden renkli etkinlikler, şehrin 11 ilçesinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

‘Âşık Mahzuni Şerif besteleri ses yarışması’
Devam eden 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde edebiyatın birçok dalında yarışmalar da düzenlendi. İlkokul, lise, ortaokul, yetişkin ve yabancı uyruklulara yönelik düzenlenen öykü, deneme, şiir okuma ve yazma yarışmalarının yanı sıra Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yetişen Âşık Mahzuni Şerif’in hatırasına ses yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmalar kapsamında; 12 farklı kategoride 48 ödülün sahibini bulurken, yılın öykü, roman ve şiir kitapları ve dergisi de Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Beyazıt, Bahaettin Karakoç gibi Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin adı verilen “Kahramanmaraş Ödülleri” ile seçilmiş olacak.
Kentte düzenlenen 100’e yakın etkinlikte Türk edebiyatının ünlü simaları konuk ediliyor. Bilim ve Felsefe Tarihçisi İhsan Fazlıoğlu 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre ve tasavvuf bağlamında birçok konferans ve söyleşide konuşmacı olarak yer alıyor. Ayrıca Yedi Güzel Adam’ın şehrinde Serdar Tuncer, birçok şiire ses oldu. Kentte ağırlanan bir diğer isimse TRT’de yayımlanan “Gönül Dağı” dizisinin hikâye yazarı Mustafa Çiftçi oldu. Sanatçı İsmail Altunsaray’ın “Karacaoğlan’dan Neşet Ertaş’a Türküler” adlı konserinin de gerçekleştirileceği etkinliklerde Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi birçok isim program gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransa’dan Filistin’e kadar 15 ülkenin önemli şair ve yazarlarını, ülkemizin birbirinden değerli isimleriyle aynı konferans ve oturumlarda buluşturuyoruz. Bu sene festivalimizin merkezine iki önemli büyüğümüzü Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u merkeze koyarak devam etmek istedik. Geçtiğimiz sene, okulların kapalı olmasından dolayı planladığımız yazarlar okullarda programlarını gerçekleştirememiştik; bu sene yazarlarımızı, öğrencilerimizle de buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği
Kırgız alım heyeti Kahramanmaraş’ta iş dünyası ile buluştu
YEREL HABERLER Kırgız alım heyeti Kahramanmaraş’ta iş dünyası ile ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Öğretmenden iyilik hareketi Kahramanmaraş’ta öğretmenlik yapan Fatih Açıkgöz, bugüne kadar 18 bin çocuğa mont, 10 bin çocuğa kışlık bot dağıttı
YEREL HABERLER Öğretmenden iyilik hareketi Kahramanmaraş’ta ...
Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular Elbistan'da traktörün çarpması sonucu çenesi ve ön bacakları kırılan sokak köpeği tedavisin ardından sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber ...
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 4 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 4 şahıs ...
Kahramanmaraş’ta kaçak makaron operasyonları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaçak makaron operasyonları
“Bir dağın sırtında dağ varmış gibi” Komandonun operasyonu tek kare fotoğraf ile anlatıldı Jandarma operasyondaki komandonun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı
YEREL HABERLER “Bir dağın sırtında dağ varmış gibi” Komandonun ...
Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edildi Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk ...
Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor
Kahramanmaraş’ta Nuri Pakdil paneli
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta Nuri Pakdil paneli
Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan izleri yakalattı İki kaçak avcıya toplam 8 bin lira idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Projektörle kaçak tavşan avı yapanları yerdeki kan ...
2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı Başkan Güngör: “Kahramanmaraş’ın sözü Türkiye’nin sözüdür”
YEREL HABERLER 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.