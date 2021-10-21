Kahramanmaraş-Trabzon kardeş şehir buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” kapsamında KahramanmaraşTrabzon Büyükşehir Belediyeleri düzenlenen “Kardeş Şehir Buluşmaları” programında buluştu.



Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Kahramanmaraş halk oyunları gösterisi ve “İki Şehrin Hikayesi” temalı kısa film gösterimi ile başladı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un katıldığı programda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KahramanmaraşTrabzon kardeşliği ve şehirlerin gönül bağı ile ilgili konuşma yaptı.



Panelde, Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Doğan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Köksal, iki şehrin tarihi ve kardeşliği üzerine konuşma yaptı. Kardeş Şehir Beratı’nın imzalanması ve takdimi ile devam eden program, Trabzon halk oyunları ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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