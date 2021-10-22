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7'nci Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı başladı

DHA

7'nci Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı başladı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMAAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın kapıları, 7'nci kez açıldı. 150 yayınevinin yer aldığı fuara, 15 ülkeden 200'e yakın şair ve yazar katılacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlediği Kahramanmaraş 7'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, mehteran konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın, Türk edebiyatında önemli yere sahip olduğunu, şair ve yazarlarıyla yazı dünyasının başkenti olduğunu söyledi. Güngör, "7'ncisini yapıyoruz ve her yıl daha fazla kapasiteyi genişletiyoruz. Bu sene 150'den fazla yayınevinin yer alması, 200'den fazla yazarın bulunması bunu açıkça gösteriyor. Burada fuara, etkinliklere katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma ve paydaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Buraya gelen yayınevlerine, hocalarımıza, yazarlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili gençler, fuarı gezelim fakat okumaktan kasıt; kendimizi anlamak, bilmektir. Bu fuarların buna hizmet edeceğinden, hiç şüphem olmadığını ifade edeyim. Sevgili gençlerin bu fuara ilgisi de bana ileriye dönük büyük ümit verdiğini de ifade ediyorum" diye konuştu. 
Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle fuarın açılışı yapıldı. Kapıların açılmasıyla protokol ve ziyaretçiler fuardaki kitap stantlarını gezdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 31 Ekim'e kadar açık kalacak. 150 yayınevinin yer aldığı fuara 15 ülkeden 200'e yakın şair ile yazar katılıp söyleşi ve imza günleri düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi de 31 Ekim'e kadar merkez ve ilçelerdeki okullardan 20 bin öğrenciyi fuar alanına getirip kitapla buluşturacak.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-10-22 16:43:14

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