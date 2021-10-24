Dulkadiroğlu Belediyesi spor turizminden pay almak istiyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, adrenalin tutkunları için Yalnız Ardıç bölgesine yamaç paraşütü pisti kurdu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın turizmde hak ettiği konuma gelmesi adına yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Bu kapsamda çok çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında tarihi ve kültürel değerler geliyor. Bunları kullanarak şehrimizi turizm aksının içerisine sokmaya çalışıyoruz" dedi.

Bunun yanı sıra kış turizmi, doğa turizmi gibi konularda da çalımalar yaptıklarını söyleyen Okay, "Kış turizmin den pay alma adına Yedikuyular bölgesine çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların başında da Yalnız Ardıç tesisimiz geliyor. Bu tesis içerisinde konaklama alanları, restoran, kafe, dinlenme alanları, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı ve daha bir çok sosyal donatı yer alıyor. Ayrıca yamaç paraşütü için de bir çalışma yaptık. Şuanda pistimiz toprak şekilde uçuşa hazır hale getirdi. Zeminin oturması ile çalışmalarımız farklı bir aşamaya gelecek. Burada yamaç paraşütü tutkunlarına hizmet verecek güzel bir tesis kuracağız. İnşallah Kahramanmaraş’ımız bu alanda çok önemli bir konuma gelecektir” diye konuştu.

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