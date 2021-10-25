Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinliği gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesi Halimin Gölü Atlik Dağında düzenlenen “Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinliğine” yoğun bir katılım sağlandı.

Etkinliğe katılan vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma ve arama kurtarma köpeği "Leo"da katıldı.

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