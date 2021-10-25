Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinliği gerçekleştirildi.
Onikişubat ilçesi Halimin Gölü Atlik Dağında düzenlenen “Doğa Yürüyüşü ve Spor Etkinliğine” yoğun bir katılım sağlandı.
Etkinliğe katılan vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma ve arama kurtarma köpeği "Leo"da katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.