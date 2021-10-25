BBP'nin avukatı Kemal Yavuz’un kardeşi vinçten düşerek hayatını kaybetti Nuh Yavuz, elektrik arızası nedeniyle çıktığı vinçte dengesini kaybederek düştü Avukat Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu duruşmasını yarıda bırakıp olay yerine geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP'nin avukatı Kemal Yavuz’un kardeşi vinçten düşerek hayatını kaybetti Nuh Yavuz, elektrik arızası nedeniyle çıktığı vinçte dengesini kaybederek düştü Avukat Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu duruşmasını yarıda bırakıp olay yerine geldi

İHA

BBP'nin avukatı Kemal Yavuz’un kardeşi vinçten düşerek hayatını kaybetti Nuh Yavuz, elektrik arızası nedeniyle çıktığı vinçte dengesini kaybederek düştü Avukat Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu duruşmasını yarıda bırakıp olay yerine geldi

Kahramanmaraş’ta bir mermer fabrikasında arızalanan vinci tamir etmek isterken yüksekten düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) avukatı Kemal Yavuz’un kardeşi Nuh Yavuz olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren mermer fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada mermer bloklarını kaldırmak için kullanılan vinç arızalanınca iş yeri sahibi Nuh Yavuz (59), arızayı gidermek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Yavuz, bir anda yere düştü.
Yavuz'un düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Yavuz’un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hayatını kaybeden Nuh Yavuz’un, Büyük Birlik Partisi’nin avukatı Kemal Yavuz’un kardeşi olduğu öğrenildi.
Avukat Kemal Yavuz’a haber, merhum Muhsin Yazıcıoğlu davasında 19 sanıklı FETÖ müdahalesinin araştırıldığı üçüncü duruşmada geldi.
Haberi alan Avukat Kemal Yavuz, mahkemeden ayrılarak olay yerine geldi. Avukat Yavuz, olay sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, Nuh Yavuz’un cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tamir etmek istediği vinçten düşerek öldü
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği vinçten düşerek öldü
Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü
Milli Yol Hareketi, kasımda partileşiyor
YEREL HABERLER Milli Yol Hareketi, kasımda partileşiyor
Dulkadiroğlu Belediyesi spor turizminden pay almak istiyor
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu Belediyesi spor turizminden pay almak ...
El freni çekilmeyen kamyonu durdurarak faciayı önledi
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen kamyonu durdurarak faciayı önledi
Midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflıyor Kıyafet almakta güçlük çeken hasta, midesine yerleştirilen balon sayesinde zayıflayarak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Midesine yerleştirilen balon sayesinde ...
Doktorların 'kesilecek' dediği ayağı, kök hücre tedavisi ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Doktorların 'kesilecek' dediği ayağı, kök hücre ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.