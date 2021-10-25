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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dulkadiroğlu’nda ulaşım yatırımları

İHA

Dulkadiroğlu’nda ulaşım yatırımları

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları projelerin ilçenin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Tüm ön yargıları yıkarak doğuya doğru gelişimin önünü açtık” dedi.
Bertiz bölgesine yapılan grup yolu projesini yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, burada kısa bir açıklama yaparak ilçenin gelişimine dikkat çekti. Öncelikle sırt yolu olarak isimlendirdikleri grup yolu projesine değinen Başkan Okay, bu yolun Bertiz bölgesinin ulaşımına sağlayacağı katkılardan bahsetti.
Keskin virajları ile büyük tehlike arz eden yolun daha güvenli hale getirildiğini aktaran Başkan Okay, “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ortaya koyduğumuz çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bu çalışmalardan biri de Bertiz bölgemize kazandırdığımız bu sırt yoludur. Öncesinde çok sorunlu ve tehlikeli olan bu yolun standardını yükselterek daha güvenli hale getirdik. Kısa süre sonra çalışmaları tamamlayarak yolun tamamını vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ben vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
İlçenin değişimine dikkat çeken Başkan Okay, “Özellikle Kamu Külliyesi projemizle birlikte ilçemizde her açıdan önemli gelişmeler yaşandı. Hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel açıdan bu gelişimin devam edeceğinin altını çizmek istiyorum. Dulkadiroğlu’nun tarihi ve kültürü bu şehre değer katıyor. Bu değeri daha da zenginleştirme adına bizler de çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalar ilçemize büyük değer katıyor” diye konuştu.
Başkan Okay, değerlendirmesinin ardından devam eden projeleri incelemeyi sürdürdü.

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