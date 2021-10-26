İş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi 3025 nolu Sokakta meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Fırat Özgür (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesinin kepçesine çarptı. Özgür, olay yerinde hayatını kaybetti. Özgür’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.