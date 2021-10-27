Sonbaharın yeni adresi: Kırksu Yaylası

Kahramanmaraş’ta doğal güzellikleri ve kültürel özellikleriyle dikkat çekerken, Kırksu Yaylası ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi ve Kırksu Yaylası arasındaki doğal güzellikler ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor. Kırksu Yaylası'nın ziyaretçilerine essiz manzaralar sunduğunu söyleyen doğaseverlerden Doğan Yenigül, “Andırın ilçesinde Çokak Mahallesinde bulunan Kırksu Yaylası doğası ve manzarasıyla harika bir yer. Yazın ve kışın ayrı bir güzellik sunuyor. Sonbahar da ise adeta tonlarıyla renk cümbüşü oluşturuyor. Doğaseverlerin yeni rotası Kırksu Yaylası. Görmek isteyenler buraya gelip mutlaka bu güzellikleri görsünler” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.