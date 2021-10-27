Afşin Belediyesine "Yılın İstihdam Projesi Ödülü"

Afşin Belediyesi “Aromatik Bitkiler Projesi” ile uluslararası çapta “Yılın İstihdam Projesi Ödülü”ne layık görüldü.

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz’ın yaptığı Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni’nde “Yılın İstihdam Projesi Ödülü”nü kazanan Afşin Belediyesi adına ödülü Başkan Mehmet Fatih Güven aldı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Güven, belediyeciliğin önemini, kırsal kalkınmaya olan etkisini ve coğrafi özelliklerin akılcı kullanılarak nasıl avantaja dönüşebileceğini anlattı. Güven, “Aromatik Bitkiler Projesi ile "Efsun" markalı ürünler ürettiklerini, ürünlere yurt içinden ve yurt dışından talepler geldiğini, yeni tesislerin yapımının devam ettiğini ve Afşin’de yeni bir iş kolu oluşturmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

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