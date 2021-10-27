Kahramanmaraş’ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu suçlarına karışan şüphelilere yönelik özel harekât ve drone destekli şafak vakti operasyon düzenledi.

Tespit edilen yerler drone ile izlenirken, özel harekat polislerinin yaptığı baskınlarda şüpheliler kaldıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.