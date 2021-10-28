Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de, askeri zırhlı aracın trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Sel için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından askeri helikopter ile memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.
Şehit Ebubekir Sel için Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. İl müftüsünün kıldırdığı cenaze namazı öncesi helallik alındı.
Şehidin yakınları cenaze törenin de ayakta durmakta güçlük çekerken, kılına namazın ardından Şehit Ebubekir Sel, mahalle mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor Tarihi müze ve önemli şahsiyetlerin fotoğraflarının yer aldığı Yedi Güzel Adam'ın yollarının kesiştiği Maraş Lisesi, eğitim öğretimini bir asırdır devam ediyor
YEREL HABERLER Bu lise bir asırdır eğitim hayatını sürdürüyor Tarihi ...
Kahramanmaraş’ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta drone destekli uyuşturucu ...
Afşin Belediyesine "Yılın İstihdam Projesi Ödülü"
YEREL HABERLER Afşin Belediyesine "Yılın İstihdam Projesi Ödülü"
Elbistan’da "Her çocuk bir fidan" kampanyası
YEREL HABERLER Elbistan’da "Her çocuk bir fidan" kampanyası
Sonbaharın yeni adresi: Kırksu Yaylası
YEREL HABERLER Sonbaharın yeni adresi: Kırksu Yaylası
Hırsızlık zanlısının 2 yıllık kaçışı ormanda son buldu
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısının 2 yıllık kaçışı ormanda son ...
Balcıoğlu: “Biz birlikte olduğumuz her konuda güçlüyüz"
YEREL HABERLER Balcıoğlu: “Biz birlikte olduğumuz her konuda ...
Kahramanmaraş'ta servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta servis araçları denetlendi
İş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER İş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na 5 günde 50 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na 5 günde 50 bin ...
Hurman Kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Hurman Kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor
Kadın çalışanın başına silah dayayan müdürün ölüm tehdidi kayıtları dava dosyasına girdi
YEREL HABERLER Kadın çalışanın başına silah dayayan müdürün ölüm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.