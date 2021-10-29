Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 15 yaralı

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Kahramanmaraş’ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa A. (43) idaresindeki 27 SH 777 plakalı kamyonet, Cuma U. (61) idaresindeki 46 K 0077 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada iki araçta bulunan toplam 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası araçlar yoldan kaldırıldı.

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