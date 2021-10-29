Kahramanmaraş'ta aranan 37 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 37 hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il emniyet müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler düzenledikleri operasyonlarla, "yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H. (58), "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Y. G. (41), "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan F.S. (36), "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.B.'nin (22) de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 58 kişi yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.