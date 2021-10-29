Kahramanmaraş'ta aranan 37 hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 37 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il emniyet müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler düzenledikleri operasyonlarla, "yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H. (58), "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Y. G. (41), "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan F.S. (36), "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.B.'nin (22) de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 58 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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