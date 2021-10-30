Cumhuriyet Bayramı'nda Berit Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiler

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Zirve Dağcılık Kulubü üyeleri, Kahramanmaraş'ın ikinci büyük Zirvesi olan Berit Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Göksun ilçesine bulunan 3 bin rakımlı Berit Dağı'na Zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Gece 4'de başlayan tırmanışta karla kaplı rota takip edilerek sabahın ilk ışıklarıyla zirveye ulaşıldı. Zirvede bayrak değişimi yapıldı.

Eğitimci Dağcı Halil İbrahim Algan, "Akdeniz'in Sibiryası" olarak anılan Berit Dağına (3054) Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Mevsimin ilk kar yağışı altında Cumhuriyet Tırmanışı yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

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