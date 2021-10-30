Kahramanmaraş'ta Cödden Vadisi görenleri büyülüyor

Kahramanmaraş'ta doğal güzelliği ve egzotik yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip olan Cödden Vadisi görenleri adeta büyülüyor.

Göksun ilçesine yaklaşık 37 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 400 yıllık çınar ağaçlarını barındıran, ağaçların sıklığından gökyüzü ile temasın kesildiği bilinen Cödden Vadisi, doğa severlerin uğrak mekanı haline geldi.

Fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldiğini söyleyen Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, “Cödden Vadisi her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda yürüme parkuru çeşitli ağaçlarla kaplı. Bölgenin meşe, çam, köknar ve sedir türü ile kaplı olması doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Sonbahar mevsiminde bilhassa da çınar ağaçlarının dökülen yaprakları bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Doğaseverleri ve fotoğraf sanatçılarını buraya bekliyorum” dedi.

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