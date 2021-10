Down sendromlulara özel eğitim merkezi

Onikişubat Belediyesi down sendromlu çocuklar için hayırsever işadamı Alper Topçuoğlu’nun katkılarıyla yapımını tamamladığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Onikişubat ilçesindeki özel eğitim merkezi açılışlında konuşan Başkan Mahçiçek, “Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Belediyemiz fiziki olarak herşeyi yapabilecek güçte. Ama burası bizim için +1 önceliktedir. Çünkü orada özel çocuklarımızın eğitimi, rehabilitasyonu ve gelişimini sağlamak için yapılacak özel çalışmalar vardır. Biz bu projeden önce engelli bireyler için bir proje daha yaptık ve onu Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze devrettik. Engelliler ve Down sendromlular için okul yaptık şimdi otizmliler için bir merkez yapacağız. Bugün bu açılışı yapmamıza katkısı olan Alper Topçuoğlu’na ailesine teşekkür ediyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandırdılar şereflendirdiler. Merkezimiz ailelerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından merkezi tanıtıcı sinevizyon gösterisi yapıldı. Down sendromlu öğrencilerden oluşan mehter takımı, ritim gösterisi ve zeybek oyunu davetlilerden alkış aldı.

Başkan Mahçiçek tarafından Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımına da kupa takdim edildi.

