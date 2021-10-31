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Kahramanmaraş'ta tezgahlarda balık bolluğu Balık pazarında tatlı su balığının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz’den getirilen 90 farklı balık tezgahlarda müşterileri bekliyor

İHA

Kahramanmaraş'ta tezgahlarda balık bolluğu Balık pazarında tatlı su balığının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz’den getirilen 90 farklı balık tezgahlarda müşterileri bekliyor

Kahramanmaraş balık pazarındaki tezgahları 90 çeşit balık süslüyor. Alışverişin yoğun olduğu balık pazarında fiyatların ise geçen yıllara oranla aynı olduğu belirtiliyor.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren balık pazarında tatlı su balığının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz’den gelen balıklar satılıyor. Tezgahlarda, 90 farklı balık müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Balığın tazeliğine göre fiyatlarda değişkenlik yaşanırken, istavrit 25, palamut 35, mezgit 40, çupra 35, levrek 55, hamsi 25 liradan satılıyor.
Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, “Sezondayız ve artık bol bol hamsi ve diğer balıklardan gelmeye başladı. Müşteri bol, alışveriş iyi ve balıklarımız güzel. Balık çarşımızdaki esnaflarımızda yaklaşık 90 farklı balık çeşidimiz var. Fiyatlarımız ise geçen yıllara göre aynı değişen çok fazla bir şey yok. Hamsi geçen yıl da 2530 liraydı bu yıl da aynı. Aynı şekilde diğer balıklarımızda fiyatlarımız aynı. Sağlıklı kalmak için balığın hayatımızda çok önemli bir yeri var. Balık yiyin sağlıklı kalın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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