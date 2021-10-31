Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

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İskender ZENGİN, Kahramanmaraş (ANDIRIN)IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi Şehit'nin (25) şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi Şehit acı haberini Boynuyogunlu Mahallesi'nde yaşayan FehmiElif Çiftçi çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Piyade Sözleşmeli Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2021-10-31 16:49:14



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