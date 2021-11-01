Takla atan otomobilin askeri personel sürücüsü hayatını kaybetti

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan askeri personel, kullandığı aracın takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, ElbistanNurhak karayolunda meydana geldi. Nurhak'tan Elbistan yönüne seyir halinde olan 46 E 8559 plakalı otomobil, sürücüsü Hüseyin Başer’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yön levhasına çarpan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı. Kazada, sürücü Başer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin Başer’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Başer’in cenazesinin, memleketi Tokat’ta defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.