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Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı


İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş)IRAK'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi´nin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı. Ardından Çiftçi´nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İslam Çiftçi'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-11-01 14:45:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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