Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği Kahramanmaraş'taki şehit cenazesine giden onlarca sürücü, araçlarını çamura dönüşen bölgeye park edince olanlar oldu Şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Andırın ilçesi Boynuyoğunlu mevkisinde şiddetli yağmur nedeniyle birçok arazi çamur haline dönüştü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi’nin cenaze töreni için bölgeye gelen vatandaşlar araçlarını törenin yapıldığı alana bıraktı.

Tören sonrası araçlarının başına geçen sürücüler bulundukları yerden araçlarını çıkaramadı. Çamurlu bölgede araçlarını çıkaramayan sürücülerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Ekipler kimi aracı kullanarak çamurlu bölgeden çıkartırken, kimisinin de üzerine binerek ağırlık yapmaya çalıştı.

Kurtarma çalışmalarında bir pikabın otomobili çektiği görülürken, bir başka pikap ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeden onlarca araç çamurdan kurtarılırken, yaşanan tüm bu anlar ise kameraya yansıdı.

Araç kurtarma çalışmalarına katılan bazı vatandaşların üzeri ise çamur ile kaplandı.

Çalışmalar sonrası tüm araçlar çamurlu bölgeden herhangi bir kaza olmadan kurtarıldı.

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