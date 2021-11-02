Yedikuyular yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Yedikuyular Kayak Merkezi, bungalov evleri ve yeni restoranıyla misafirlerine yeni sezonda konforu yaşatacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedi Kuyular Kayak Merkezi’ni kış turizminin gözde tesisi haline getirecek yatırımlarını tamamlıyor. Alt ve üstyapı çalışmalarıyla bölgeyi daha ulaşılabilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerine yeni yatırımlarla konaklama konforu da sunacak. Bu kapsamda, 25 adet olarak farklı ebatlarda inşa edilen bungalov evlerin kış sezonunda hizmete açılması hedefleniyor. Şimdiye kadar toplamda 26 milyon lira yatırımın gerçekleştirildiği tesiste ayrıca yeni restorandaki çalışmalarda da sona gelindi.

Konaklama ve yeme içme mekânlarıyla çehresi değişen Yedikuyular Kayak Merkezi, ziyaretçilerine konforlu bir tatil sunacak.

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