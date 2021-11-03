100 yıllık ahşap minareler zamana direniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yıllık ahşap minareler zamana direniyor

İHA

100 yıllık ahşap minareler zamana direniyor

Kahramanmaraş’ta 100 yıldır ayakta kalan ahşap minare, adeta zamana meydan okuyor.
Göksun ilçesi Hacımirza, Hacıkodal ve Kamışcık mahallelerindeki camilerin ahşap minareleri ihtişamını koruyor.
Hacımirza Mahallesi Muhtarı Hayati Elbistan, “Mahallemizdeki camimiz yaklaşık 110 yıldan beri ayakta duruyor. Mahallemizin sembolüdür. Hala dimdik ayakta duruyor. Dedelerimiz ve babalarımızdan bize emanet gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.
Kamışçık Muhtarı Sefa Gel ise, “Yüz yıldan beri mahallemizin ezanının okunduğu ahşap minaremiz hala dimdik ayakta. Bakımını her zaman itinalı bir şekilde yapmaktayız. Gelecek neslimize de sapasağlam bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstinat duvarı çöktü iki araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER İstinat duvarı çöktü iki araç hurdaya döndü
Kahramanmaraş'ta öğrenciler "Akif"i izledi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrenciler "Akif"i izledi
Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı 250 bin ...
Yedikuyular yenilenen yüzüyle hizmet verecek
YEREL HABERLER Yedikuyular yenilenen yüzüyle hizmet verecek
Çamura saplanan araçları kurtarma seferberliği Kahramanmaraş'taki şehit cenazesine giden onlarca sürücü, araçlarını çamura dönüşen bölgeye park edince olanlar oldu Şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Çamura saplanan araçları kurtarma ...
Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Takla atan otomobilin askeri personel sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin askeri personel sürücüsü ...
10 bin kilometre uzaktan geldi 500 bin lira verip okla avladı
YEREL HABERLER 10 bin kilometre uzaktan geldi 500 bin lira verip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.