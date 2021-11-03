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Tetra Pak’tan geri dönüşüme yatırım Tetra Pak’ın Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş ile işbirliğinde yılda 18 bin ton karton geri dönüştürülecek

İHA

Tetra Pak’tan geri dönüşüme yatırım Tetra Pak’ın Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş ile işbirliğinde yılda 18 bin ton karton geri dönüştürülecek

Tetra Pak ve Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş (KMK) iş birliğinde, içecek kartonu geri dönüşümü konusunda sıfır atık uygulaması yapan Türkiye’deki ilk tesis hayata geçirildi. Tesis, yılda 18 bin ton kartonu geri dönüştürecek kapasiteye sahip.
Tetra Pak, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki en önemli geri dönüşüm ortaklarından biri olan Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliğinde, içecek kartonu geri dönüşümü konusunda sıfır atık uygulaması yapan Türkiye’deki ilk tesisi yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirdi.
Tetra Pak Sürdürülebilirlik Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, Key Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer ’in ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen basın toplantısında, Tetra Pak karton kutularının bütün bileşenlerinin geri dönüştürülmesini mümkün kılan tesis ve süreçler ile ilgili detaylar aktarıldı.
Tetra Pak kutularının belirli prosesler çerçevesinde ayrıştırıldığı, elyafların kağıt üretim sürecine katıldığı geri dönüşüm tesisinde, geriye kalan polietilen ve alüminyum kısımlarının da granül elde edilerek ekonomiye kazandırıldığı belirtildi. Ağırlıklı olarak kağıt sektörü için geri dönüştürülen içecek kartonu atıklarının, geniş bir ürün yelpazesinin içeriğinde ise hammadde olarak kullanıldığı kaydedildi.

"Geri dönüşüm girişimlerinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz"
Tetra Pak Orta Doğu ve Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde yaşadığımız dönem gezegenimizin, toplumun ve ekonominin birbirinden bağımsız var olamayacağını net bir şekilde gözler önüne serdi. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimize çok önemli görevler düşüyor. Tetra Pak olarak bu vizyon doğrultusunda, 2016 senesinden bu yana en önemli geri dönüşüm ortaklarımızdan olan KMK ile Tetra Pak karton kutuların tüm bileşenlerini geri dönüştürmeyi mümkün kılan tesisimizi hayata geçirdik. Karton kutularımızın günlük hayatın bir parçası olan, kullanışlı ürünlere dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem ülkemizin hem gezegenimizin geleceği için bu faydaları çoğaltmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sebeple düşük karbonlu döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm girişimlerinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz. Bölgesel ve yerel çalışmalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz" diyerek, dünyanın en sürdürülebilir gıda ambalajını oluşturma yolculuklarını sürdürürken, atılan adımları hızlandırmaya, çözümün bir parçası olmaya hazır olduklarını kaydetti.
Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna uygun bir başarı hikayesi yakaladıklarının altını çizen Key Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer ise, “Tetra Pak ile karton ambalaj bileşenlerinin tamamını değerli nihai ürünlere dönüştürme hedefiyle çıktığımız bu yolculuk, heyecanlı ve ilham verici oldu. Bugün de Türkiye’de bir ilk, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan tesisimiz ile bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğuna inanıyor ve güçlü iş ortaklıklarımızla bunu desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Doğayı seçin. Kartonu seçin"
Bir yandan dünya çapında gıdanın güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak diğer yandan da iklim değişikliğinin etkisini azaltmak amacıyla sürdürülebilir, yüksek performanslı paket üretme ARGE çalışmalarına devam eden Tetra Pak, bu çalışmalarını şeffaf bir şekilde ortaya koyan “Doğayı seçin. Kartonu seçin” global kampanyası ile dünyanın en sürdürülebilir gıda ambalajı hedefini anlatırken, paydaşlarını ve tüketicilerini bu harekete dahil olmaya davet ediyor.

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