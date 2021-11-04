Vatandaşlar dolandırıcılara karşı bilinçlendiriliyor

Kahramanmaraş'ta polis, dolandırıcılığı önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti kapsamında stant kurdu.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta 5 bin adet bilgilendirme broşürü dağıtılacağı belirtilerek, "Bilgilendirme faaliyetinde asayiş, siber ve toplum destekli şube müdürlüğü personeli görev yapacak. Ayrıca Büyükşehir'e ait dijital bilboardlarda "Dolandırıcılara kanma, sağlığından ve paradan olma" sloganı bir haftalık yayın yapacak" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.