Uluslararası geleneksel spor oyunları sempozyumu

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu açılış programıyla start aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programı, Bowie State Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Aminta H. Breaux, KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın çevrimiçi açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Jerono Rotich moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda katılımcı akademisyen ve araştırmacılar bildirilerini sundu.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenen sempozyuma ilişkin yapılan açıklamada, “Kırgızistan ve Kahramanmaraş’ta protokolümüz kapsamında karşılıklı olarak düzenlediğimiz sempozyumlarımızın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Sempozyumda Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, ABD ve Rusya’dan birbirinden kıymetli akademisyenler geleneksel sporlarımız çerçevesinde sunumlarını yapıyorlar. 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek sempozyumumuza tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

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