Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanan 87 kişiden 40’ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında Kırıkkale’deki işyerinden hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından toplamda 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç’nin (23), Kahramanmaraş’a geleceği bilgisi üzerine kent girişinde tedbir alınarak yakaladı.

Fuhşa teşvik ve aracılık suçundan 12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M. K (37) de tespit edilerek saklandığı ikamette yakalandı.

Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.Ü. (37) ise narkotik polislerinin yapmış olduğu çalışma sonucu yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. (25)'nın da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 87 kişi yakalandı. Bunlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.