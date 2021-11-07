Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son üç gün içerisinde Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Eşkaller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 5 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.S. (16), M.T. (16), M.B. (17), A.S. (16) ve F.Ç. (38) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalınan 3 motosiklet ve çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet parçası ele geçirildi.

3 motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

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