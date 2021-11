Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor protokolü imzalandı

Kahramanmaraş’ta pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen ‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projesi için bu yıl 6.’sı düzenlenecek protokol imzalandı.

Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından imzalanan protokolde konuşan Başkan Mahçiçek, “Geçen yıl pandemi dolayısıyla projemizle ilgili bir çalışma yapamamıştık. Bugüne kadar 600 bin kitap basmışız. 340 bin 500 adet kitabı da ilkokul 3’ten başlayarak seviyelerine göre lise sona kadar öğrencilerimize dağıtmışız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle belirlediğimiz kitapları 5’li setler halinde dağıtacağız. Her zaman söylediğim gibi, fiziki çalışmalarımızın ötesinde eğitim çalışmalarımız var. Eğitim anlamında yaptığımız çalışmalarla ilklerde olduğumuz bir belediyeyiz. Şimdi düşünün ki Onikişubat Belediyesi 7 tane Bilgi ve Kültür Evi ve 7 Havuz yapmış Bu havuzlardan iki tanesi de yarı olimpik. Kütüphane olarak da Bilgi Kültür Evlerimiz her türlü donanıma sahip. Yaz döneminde öğrencilerimize siyerden musikiye kadar birçok kursu veriyoruz. Kırsal mahallelerimize 65 adet Bilgi ve Kültür Evi yapmışız bugüne kadar ki daha önce yapılmamış bir çalışma. Şehrin içinde 7 tane Bilgi ve Kültür Evi, 7 Okulu yurtlarıyla beraber eğitime hizmet olarak aktarmışız. Onikişubat Belediyesi olarak okullarımızı yapar Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ederiz. Tekir’de yaptığımız hem ortaokul hem lise olan okulumuz tamamlanmak üzere. Böylece 7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul, 7 Havuz, Merkeze 7 Bilgi ve Kültür Evi, Kırsala 65 Bilgi ve Kültür Evini kazandırmış olacağız” dedi.

Üniversite hazırlık kurslarının da devam edeceğini söyleyen Başkan Mahçiçek, “Bunun yanında her yıl 2 bin 5 yüz civarında öğrencimizin eğitim aldığı üniversite hazırlık kurslarımızı bu sene de yapacağız. Tüm eğitim ve kitap masraflarını karşılıyoruz öğrencilerimizin. Maddi açıdan dershaneye gidemeyen çocuklarımızın dershane hizmetini de ücretsiz olarak karşılamış oluyoruz. Bu sene de bin civarında öğrencimiz var. Yakın zamanda engelli çocuklarımız için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze devrettiğimiz engelli merkezimiz, geçen hafta açılışını gerçekleştirdiğimiz Down Sendromlu çocuklar için de bir merkezimiz var. Şimdi otizmli çocuklarımız için yapacağımız bir merkez olacak. Arsasını temin ettik, proje üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu eğitim çalışmalarımızda illi eğitim müdürlüğümüz de bize çok değerli katkılarda bulunuyorlar. Bundan önce yaptığımız kitap okuma sınavına hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 72 bin öğrencimiz katıldı. Böyle de devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği eğitim. Ne kadar nitelikli, ne kadar iyi yetişmiş insanımız olsa bu ülkenin başarısı geleceği çok daha güzel olacak. Cumhurbaşkanımız da eğitim projelerine çok önem vermekte. Biz de onun himayelerinde bu projeleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

