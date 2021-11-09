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Gökyüzünde renk cümbüşü Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde yıldızların ışıltısı ve kaya mezarlarının uyumu göz doldurdu

İHA

Gökyüzünde renk cümbüşü Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde yıldızların ışıltısı ve kaya mezarlarının uyumu göz doldurdu

Kahramanmaraş’ta göz kamaştıran yıldızların renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı.
Kahramanmaraş’ın yüksek rakımlı bölgelerinden Andırın ilçesi Çukurhisar mevkiindeki kaya mezarlar, fotoğraf sanatçısı Baki Özdoğan tarafından görüntülendi. Bölgede fotoğraf çekmek için 1 buçuk saat araçla yolculuk yaptığını ve bin 600 rakımlı bölgede fotoğraf çektiğini söyleyen fotoğraf sanatçısı Özdoğan, kaydettiği fotoğrafların büyüleyici olduğunu belirtti.
Kaya mezarları ve gökyüzündeki yıldızların oluşturduğu ışıltılı görüntülerin yılın farklı zamanlarında ortaya çıktığını söyleyen Özdoğan, “Fotoğraf çekmek için Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerine gidiyoruz. Amacımız kentimizin tanıtımını yapmak. Yıldızların ışıltısını çekmek için bazen bir yıl bazen yıllarca beklersiniz ve bölgeyi fotoğraflarsınız. Burada yıldızlarla beraber kaya mezarlarını da fotoğrafladım” dedi.

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