Şehidin babasından sert tepki: "Soyadı gibi Türk kanı taşısaydı" "Kötü sözü kendilerine iade ediyoruz"

Kahramanmaraşlı şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş’un babası, İyi Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfrünü sert bir dille eleştirerek, "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da; bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı. Kimse küfrü hak etmiyor. Şehit yakınları evlatlarını bu vatana feda etti. Söylenen küfrü kendisine iade ediyoruz." dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmasında “Her dükkanın kapısında, porno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Akşener’in sözlerinin ardından dolaylı yönden Bingöl’de Akşener’e tepki gösteren şehidin yakınına hakaret ettiği belirtildi. 26–27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit düşen ve 36 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş’un ailesi, şehit yakınına yapılan küfre ve hakaretlere karşı tepkilerini dile getirdi. Şehit oğlunun bir ülkücü olduğunu ve ülkücü kaşkolü olduğunu söyleyen şehidin babası Ali Baykuş, “Oğlum 26 Şubat 2020 yılında İdlib’te şehit oldu. Ben şehit yakını olarak onun küfrünü hiç tasvip etmiyorum. Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı. Kimse küfrü hak etmiyor. Şehit yakınları evlatlarını bu vatana feda etti. Söylenen küfrü kendisine iade ediyoruz. Oğlumun ülkücü kaşkolü vardı. Ülkücü insan vatanına, devletine ve bayrağına sahip çıkan insandır. Vatan bayrak için canını veren insanın ailesine küfretmez” dedi.



Şehidin ailesine küfür ve hakaret eden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’ın görevlerinde barınamayacağını ifade eden şehidin annesi Zeynep Baykuş ise, “Bizim çocuklarımız bu vatan için şehit oldu, onlar için şehit olmadı. Bunlar çıkıp da nasıl vekillik yapıyorlar kimi savunuyorlar. Şehit ailelerini savunmuyorlarsa insin oradan. O Meral Akşener de o adamı oradan atmadığı sürece kendisi de orada barınamaz zaten. O insanları burada istemiyoruz biz, istemeyeceğiz de hiçbir zaman. Benim çocuğum ülkücü kaşkolü ile gösteri yapıyordu. Hep eli ülkücü bozkurt işareti yapıyordu. Kötü söz kendilerine aittir, kendilerine iade ediyoruz” dedi.

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