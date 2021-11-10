Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

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Malatya’da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Kahramanmaraş’ta sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya’da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F. A.’nın (18), Kahramanmaraş’ta bir otelde başkasına ait bir kimlikle konakladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri otele intikal ettiğinde aranması olan hükümlünün yanında bulundurduğu Berat Demir (20) isminde başkasına ait kimliği polislere gösterdi.

Gözaltına alındıktan sonra parmak izi alınan F.A.’nın gerçek kimliği ortaya çıkarıldı. F.A.’nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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