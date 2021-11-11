18 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. (21) adlı şahsın ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, hükümlüyü yakaladı. Şüpheli M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.

Hükümlü, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemler sonrasında Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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