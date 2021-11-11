İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Salmanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren inşaat firmasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Çiçek Mahallesi’nde oldukları bilgisini aldıkları şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.U.K (22) ve M.A (32) adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.