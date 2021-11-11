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Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Biz bir numara olmak için var gücümüzle koşuyoruz"

İHA

Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Biz bir numara olmak için var gücümüzle koşuyoruz"

Kahramanmaraş’ta bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı kapısını açtı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen fuar, Kafum Fuar Merkezinde açıldı. 1113 Kasım tarihlerinde açık kalacak olan fuarın açılışında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Biz kaliteli mallar yapıyoruz. Daha önce ihracatımız azdı, ürünlerimizi Türkiye’ye satıyorduk. Ama şimdi dünya pazarındayız. Biz bir numara olmak için var gücümüzle koşuyoruz. Biz, dünya pazarında bir numara olabiliriz. Irak’tan başlamak üzere tüm pazarlara göz dikmiş haldeyiz. Bunun için bu fuarda göreceğiniz küçük detaylar bizim arkadaşlarımız için çok önemli” dedi.

"Çok önemli bir noktadayız"
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yatırımcılara yeni alanlar açacaklarını ifade ederek, "Tekstilde pamuk üretiminden, pamuk ihracatına sonra ipliğe, sonra dokumaya ve boyamaya, sonra kumaş üretimine ve dikime kadar giden bir süreci yaşadık. Çok önemli bir noktadayız. Şehrimin yatırımcılarıyla gerçekten gurur duyuyorum. Bir potansiyele sahibiz ve birçok şehir yatırımcı beklerken, benim yatırımcım, benim hemşehrim bizden alan istiyor. İnşallah şehrimizin paydaşları ile yatırımcılarımıza yeni alanlar açmak için gayret ediyoruz" dedi.

"Bu bir ferasettir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı ve Milletvekili Celalettin Güvenç ise sanayicilere verilen desteklerin aslında çalışanlara verildiğini belirterek, “Emekçiyi desteklemiyorsunuz, sanayiciyi ve zengini destekliyorsunuz eleştirilerine kulak asmadan, cesaret ve iradeyle destekledik ve bugün ihracat rakamlarını konuşuyoruz. Biz biliyoruz ki bu fabrikalar ayakta kalırsa ülke büyüyecek. Emekçi ekmeğini yemeye devam edecek ve dolayısıyla sanayiciye değil emekçiye destek vermiş olacağız. Bu bir ferasettir, bu bir bilinçtir ve o bilincin sonucunu alıyoruz” dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da konuşmasında, “Fuar, Türk sanayisinin aslında Türk makine sektörünün nasıl geliştiğinin görülmesi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanını ziyaret etti.

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