Kahramanmaraş'ta kablo hırsızları yakalandı

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Kahramanmaraş'ta karayolunda bulunan aydınlatma direklerindeki kabloları çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, KahramanmaraşKayseri karayolu Edebiyat yolunda bulunan tünellerdeki aydınlatma direklerine ait bin 200 metre bakır kablonun çalındığı bilgisi üzerine JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu zanlıların Ö.Ş. (27) ve M.Ö.(39) oldukları, şüpheli M.Ö.'nün başka bir hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu, Ö.Ş.'nin ise Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi.

Şüpheli Ö.Ş'de ikameti yakalanarak gözaltına alındı. Ö.Ş., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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