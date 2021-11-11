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Öksüz: Tekstilde dünya 5'inciliğine yükseldik

DHA

Öksüz: Tekstilde dünya 5'inciliğine yükseldik


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, tekstilde bu yıl bir ilke imza atarak ihracatta 10 milyar doları aştıklarını söyledi. Öksüz, "Dünyada da bir başarı hikayesi yazdık. 6'ncı büyük tedarikçilikten 5'inci büyük tedarikçiliğe ulaştık. Yani dünya liginde 5'nci sıradayız" dedi.
5'inci Uluslararası Tekstil Zirvesi, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın fuaye salonunda düzenlenen zirveye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,  TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile sektör temsilcileri katıldı.
'İSTİHDAMI YÜZDE 20 ARTIRDIK'
Türk Eximbank Kahramanmaraş Şubesi'nin açılışının da yapıldığı zirvede konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü ve yeni hikayeler yazdığını söyledi. Yıllardır tekstil ihracatında 10 milyar sınırında kaldıklarını ancak sektörün bu yılın 10 aylık döneminde 10.5 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydeden Öksüz, şöyle devam etti:
"Yıl sonunda da inşallah 13 milyar doları zorlayacağız. Zaten hazır giyim sektörüyle de birlikte 30 milyar doları geçeceğiz. Gerçekten bir başarı hikayesi yazıldı. Avrupa Birliği, özellikle bizim ana pazarımızdaki pazar payımız yüzde 14'lerden 17'lere çıkarttık. Biliyorsunuz bu navlun krizinden dolayı Türk mallarına teveccüh daha da arttı, orada daha fazla rekabet gücü yakaladık ve bugün çok şükür hem kendi iç piyasamızı hem de ihracatçımızı malsız bırakmadan üretmeye devam ediyoruz. Dünyada da bir başarı hikayesi yazdık. 6'ncı büyük tedarikçilikten 5'inci büyük tedarikçiliğe ulaştık. Yani dünya liginde 5'nci sıradayız. Bunu hiç küçümsememek lazım, dünyadaki aldığımız pay da yüzde 3'ün üzerinde yani Türkiye olarak yüzde 1 pay alırken onun 3 katı bir pay alıyoruz tekstil sektörü olarak. Yıllarca bu algı sorunuyla mücadele ettik. Sürekli tekstille ilgili negatif bir algı vardı ama çok şükür bunları da aştık atık tekstil sektörü kendini ispat etti, hem yaptığı ihracat hem istihdam ki istihdamda 1 milyon 200 bine yaklaştık. 2020 yılına girerken 1 milyon istihdamı kutlamıştık onun üzerine bu süreçte, üstelik pandemi sürecinde neredeyse yüzde 20 daha istihdamımızı artırdık. Tabi dünya değişiyor, biz de bir değişim içerisinde."
Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, davetlilere Kahramanmaraş işi sim sıra tabloları hediye etti.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-11-11 21:24:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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