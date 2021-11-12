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Elbistan’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı

İHA

Elbistan’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Elbistan TÜBİTAK’ın desteklediği Türkiye'deki 54 proje arasında yer alan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, kapılarını ziyaretçilere açtı.
3 gün sürecek bilim şenliğinde ilçedeki farklı okullardaki atölyelerde hazırlanan 51 proje ve çalışma yer alıyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Merkezi’ndeki TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nin açılışı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Kurdele kesilmesinin ardından protokol üyeleri, 51 standın bulunduğu bilim şenliğindeki projeleri tek tek inceledi. Çok zor bir matematik sorusunu doğru bilmeye dayanan ‘bombacı mülayim’ standı ile ‘dikkat alev çıkabilir’, ‘kablosuz enerji’, ‘fil macunu’ ve ‘ressam robot’ gibi birbirinden ilginç projelerin yer aldığı atölyeler dikkat çekti. Şenlikte ayrıca öğrencilerin toprak işleyebildiği ve toprağı korumanın öneminin anlatıldığı alanlar oluşturuldu. Öğrenciler, planetaryum çadırında uzayı keşfedip çeşitli oyunlar eşliğinde şenlikte gönüllerince eğlenme fırsatı da buldu.
Projeleri inceledikten sonra değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilki 4 yıl önce düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nin ikincisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Eğitim ve öğretimde bilim ve bilginin önemli yer tuttuğunu ifade eden Kaymakam Demir, “Türkiye’deki 54 proje arasında yer alan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğimizin, bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmenin yanında hayal dünyalarını, ufuklarını ve merak duygularını geliştirici aktivitelerle de desteklememiz gerekiyor. İşte tam da bu noktada bilim şenlikleri ve fuarlarının önemi ortaya çıkıyor. 3 gün sürecek bir şenliğimiz var. Profesyonel ve kapsamlı bir çalışma ortaya konmuş. Bu şenliğin ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, bilim şenliğinin, geleceğimiz olan çocuklar ve gençlere yeni kapılar açacağını düşündüğünü söyledi.

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