Cezaevinde hafız oldu Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç Kuranı Kerim'i hıfzetti İcazet törenine katılan gencin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi Veysel Bakır: "10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevinde hafız oldu Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç Kuranı Kerim'i hıfzetti İcazet törenine katılan gencin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi Veysel Bakır: "10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir"

İHA

Cezaevinde hafız oldu Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç Kuranı Kerim'i hıfzetti İcazet törenine katılan gencin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi Veysel Bakır: "10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir"

Kahramanmaraş’ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç, Kur’anı Kerim okumayı öğrenip hafız oldu.
Kahramanmaraş’ta bir suçtan dolayı cezaevine düşen hükümlü Veysel Bakır'ın hayatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan manevi rehberlik projesi ile değişti.
Kur’anı Kerim ile tanışan Bakır, önce okumayı öğrendi, daha sonra ezberleyerek hafız oldu.
Hafızlığını tamamlayan hükümlü Veysel Bakır için, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda icazet merasimi düzenlenerek hafızlık cübbesini giydi.
Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Cezaevi Vaizi Musa Söyler, Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Rehberlik Birimi olarak yaptıkları hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.
Hafızlığın önemini üzerinde duran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin de, cezaevlerinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise, “insanın hayatta farklı olaylarla karşılaşabileceğini, kişilerin başına gelen olaylardan ders çıkarması gerektiğini, bunların düşünüp tefekkür edilmesi gerektiğini ifade etti.
Son olarak kürsüye gelen hükümlü hafız Veysel Bakır, “Burası bizim için engel değil, hiç kimsenin burada kalıcı bir tarafı yok, 10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir. Ben bu dersi almış birisi olarak konuşuyorum, Rabbim bir daha ne beni ne de cümlemizi bir daha buralara düşürmesin İnşallah” dedi.
Hafızlığını tamamlayan hükümlü yakının annesi de oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.
Program Cumhuriyet Başsavcısı, İl ve İlçe Müftülerinin hediye ve belge takdimleriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elbistan’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı
YEREL HABERLER Elbistan’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını ...
Öksüz: Tekstilde dünya 5'inciliğine yükseldik
YEREL HABERLER Öksüz: Tekstilde dünya 5'inciliğine yükseldik
Meyve suyu kutusuna gizlenen uyuşturucuya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Meyve suyu kutusuna gizlenen uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kablo hırsızları yakalandı
TİM Başkanı Gülle: Ekonomik bağımsızlığı, dış ticaret fazlası vererek gerçekleştireceğiz
YEREL HABERLER TİM Başkanı Gülle: Ekonomik bağımsızlığı, dış ticaret ...
O binanın enkaz satış ve yıkım işi ihalesine 6,6 milyon lira teklif
YEREL HABERLER O binanın enkaz satış ve yıkım işi ihalesine 6,6 ...
Geri dönüşüme eğlenceli çözüm
YEREL HABERLER Geri dönüşüme eğlenceli çözüm
Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Biz bir numara olmak için var gücümüzle koşuyoruz"
YEREL HABERLER Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı KMTSO ...
İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı
18 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta 21 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 21 silah ele geçirildi
Başkan Güngör: "Göksun'a 70 milyon liralık yatırım yaptık"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Göksun'a 70 milyon liralık yatırım ...
Kahramanmaraş’ta Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta Atatürk’ü anma etkinlikleri
Kahramanmaraş’ta 200 ton atık araç lastiği toplandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 200 ton atık araç lastiği toplandı
Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.