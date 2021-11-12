Savruk Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

Kahramanmaraş’ta bulunan Savruk Şelalesi, eşsiz güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş Ilıcalarından sonra 20 kilometre daha ileride olan Savruk Şelalesi, doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Merkeze yaklaşık 80 kilometre olan, yol güzergahı dağlar, çaylar ve yeşillikle kaplı olan Savruk Şelalesinin, ailelerin piknik alanı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, “Sırtını dağa dayamış ve karşısı, yan tarafları ise sarp kayalarla çevrilmiş görülmeye değer bir yer. Tam karşısında akan ırmağın ve göğe yükselen sarp kayalar ve yeşilliğiyle ilgi çekmeye devam ediyor dedi” dedi.

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